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Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора
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    Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

    12:05  24 Сентября 2017  /обновлено: 12:27  24 Сентября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

    Москва, 24 сентября. Российское министерство обороны опубликовало съемку позиций террористов «Исламского государства» (запрещено в России) к северу от города Дейр эз-Зор. На фотографиях обнаружена техника спецназа США, которая находится в контролируемых террористами ИГ районах.

    «С помощью аэрофотоснимков которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США», — сообщили представители Минобороны РФ.

    «Подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ, — указывают в Минобороны, отмечая что вокруг дислокаций американских войск нет никаких признаков ведения боевых действий против ИГ. — Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности».

    Напомним, ранее, незадолго до деблокирования Дейр эз-Зора сирийской армии при поддержке ВКС РФ, вертолеты американского спецназа были замечены в районах, занятых ИГИЛ. Как сообщили в Пентагоне, американские вертолеты вывезли агентов, действовавших среди террористов.

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    Автор: Валенти н Меликов
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