КНДР показала на видео «уничтожение» авианосца и самолетов ВВС США ракетами

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Пхеньян, 24 сентября. Коллажи с моделированием ликвидации американских лайнеров и авианосца размещены в воскресенье, 24 сентября, на северокорейском интернет-ресурсе «КНДР сегодня».

По данным южнокорейских СМИ, сайт разместил нарезку из фотографий и видео.

На кадрах запечатлено «уничтожение» американского бомбардировщика B1-B, истребителя F-35 и авианосца «Карл Винсон». Отмечается, что американские воздушные судна и авианосец «поражены» северокорейской ракетой «Пукгуксон».