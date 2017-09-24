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Политика
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КНДР показала на видео «уничтожение» авианосца и самолетов ВВС США ракетами
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    КНДР показала на видео «уничтожение» авианосца и самолетов ВВС США ракетами

    12:03  24 Сентября 2017
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    КНДР показала на видео «уничтожение» авианосца и самолетов ВВС США ракетами

    Пхеньян, 24 сентября. Коллажи с моделированием ликвидации американских лайнеров и авианосца размещены в воскресенье, 24 сентября, на северокорейском интернет-ресурсе «КНДР сегодня».

    По данным южнокорейских СМИ, сайт разместил нарезку из фотографий и видео.

    На кадрах запечатлено «уничтожение» американского бомбардировщика B1-B, истребителя F-35 и авианосца «Карл Винсон». Отмечается, что американские воздушные судна и авианосец «поражены» северокорейской ракетой «Пукгуксон». 

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    Автор: Дана Балан
    #кндр #северная корея #ракета
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