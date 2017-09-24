Президент Венесуэлы планирует приехать в Россию в октябре

В Избранное

Каракас, 24 сентября. Глава Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать с визитом в Российскую Федерацию в начале следующего месяца. Об этом в воскресенье сообщил знакомый с ситуацией источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Мадуро может приехать в Москву в октябре.

«Президент Венесуэлы может нанести визит в Россию в первых числах октября», — рассказал собеседник.

Сообщается, что венесуэльский президент может принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 3-7 октября в Москве и Северной столице.