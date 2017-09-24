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Политика
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Политика
Президент Венесуэлы планирует приехать в Россию в октябре
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    Президент Венесуэлы планирует приехать в Россию в октябре

    12:13  24 Сентября 2017
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    Президент Венесуэлы планирует приехать в Россию в октябре

    Каракас, 24 сентября. Глава Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать с визитом в Российскую Федерацию в начале следующего месяца. Об этом в воскресенье сообщил знакомый с ситуацией источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

    По его словам, Мадуро может приехать в Москву в октябре.

    «Президент Венесуэлы может нанести визит в Россию в первых числах октября», — рассказал собеседник.

    Президент Венесуэлы планирует приехать в Россию в октябре

    Сообщается,  что венесуэльский президент может принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 3-7 октября в Москве и Северной столице. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #мадуро #венесуэла
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