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Робот-стоматолог в Китае впервые самостоятельно провел операцию
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    Робот-стоматолог в Китае впервые самостоятельно провел операцию

    11:51  24 Сентября 2017
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    Робот-стоматолог в Китае впервые самостоятельно провел операцию

    Пекин, 24 сентября. В Китае робот-стоматолог впервые в истории провел операцию без участия человека.

    Как сообщает South China Morning Post, робот успешно имплантировал в рот пациента два зуба, созданных на 3D-принтере. Погрешность установки составила 0,2—0,3 мм.Эксперты заявили, что такой показатель соответствует стандарту для подобных операций.

    На сегодняшний день в Китае существует нехватка квалифицированных стоматологов, а также остро стоит проблема частых хирургических ошибок. Именно это и стало причиной разработки такой технологии.

    Как отмечает RT, каждый год в Поднебесной проводят около 1 млн подобных операций.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #операция #китай #робот #стоматолог
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