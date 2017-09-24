Робот-стоматолог в Китае впервые самостоятельно провел операцию

В Избранное

Пекин, 24 сентября. В Китае робот-стоматолог впервые в истории провел операцию без участия человека.

Как сообщает South China Morning Post, робот успешно имплантировал в рот пациента два зуба, созданных на 3D-принтере. Погрешность установки составила 0,2—0,3 мм.Эксперты заявили, что такой показатель соответствует стандарту для подобных операций.

На сегодняшний день в Китае существует нехватка квалифицированных стоматологов, а также остро стоит проблема частых хирургических ошибок. Именно это и стало причиной разработки такой технологии.

Как отмечает RT, каждый год в Поднебесной проводят около 1 млн подобных операций.

