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Сирия, 23 сентября. Под обстрелом «Тахрир Аш-Шам» на севере Латакии погибла женщина. ВКС РФ и ВВС САР проводят совместные военные операции в Дейр эз-Зоре. САА потеряла будьдозер в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС САР наносят удары по объектам ИГ на окраинах районов Аль-Хувейка, Ар-Рашидия и Хатла в Дейр эз-Зоре; провели боевые вылеты к югу от города Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрелы позиций радикалов в районах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте; открывают огонь по укрепрайонам «Нусры»*** близ городов Хан Шейхун, Бадама и Джиср Аш-Шугур в провинции Идлиб.

«Исламское государство»: утратило населенный пункт Аз-Заб на юго-западе провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: уничтожила бульдозер САА на северо-востоке Дамаска; нанесла удары из РСЗО «Град» населенному пункту Аль-Кардаха на севере провинции Латакия, ранена женщина; подверглась авианалету ВКС РФ в северной части Хамы.

«Файлак Аш-Шам»: завершила подготовку новой партии боевиков в провинции Алеппо.

Курды: потеряли 12 бойцов РПК в результате снайперских обстрелов ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Не прекращаются столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями на территории оазиса Восточная Гута. По сведениям местного источника в сети Twitter (ain_tarma), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли ракетный удар по укрепленным пунктам боевиков «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» в кварталах Айн-Тарма и Джобар. О потерях со стороны исламистов не сообщалось. Как передает Twitter-канал (aboahajr1), войска САР, в свою очередь, подверглись артиллерийскому обстрелу антиправительственных группировок, в результате чего был уничтожен бульдозер САА.

Провинция Латакия

Информационное агентство Damascus Now сообщает о новых обстрелах со стороны радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам» в северной части провинции. Боевики формирования «Джебхат Ан-Нусра» нанесли ракетные удары из РСЗО «Град» по жилому району населенного пункта Аль-Кардаха, в результате чего жительница города получила тяжелое ранение в голову. Снаряд разорвался вблизи ее дома. Исламисты формирований вооруженной оппозиции, базирующиеся на северных окраинах Латакии, нередко открывают огонь по территориям, подконтрольным сирийскому правительству. Тем не менее в целом регион является одной из наиболее безопасных провинций в Сирии.

Провинция Алеппо

Военный источник на своей странице в соцсети Twitter (waelwanne) сообщает о том, что новая партия боевиков закончила обучение в военном лагере исламистской организации «Файлак Аш-Шам». Боевики данной группировки действуют в регионе на стороне террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» и постоянно выступают инициаторами вооруженных конфликтов с Сирийской арабской армией (САА). Так, накануне столкновения между «Файлак Аш-Шам» и войсками Башара Асада отмечались в южной части Алеппо. Кроме того, радикалы не раз обстреливали мирные кварталы административного центра провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации агентства новостей Damascus Now, объединенные силы ВВС Сирии и российских ВКС наносят авиаудары по опорным пунктам террористов «Исламского государства» на окраинах районов Аль-Хувейка, Ар-Рашидия и Хатла, расположенных на восточном берегу реки Евфрат. На данный момент никаких сведений о нанесенном ИГИЛовцам уроне не поступало. Напомним, как сообщалось ранее, подразделения сирийской армии совместно с проасадовскими ополченцами-шиитами полностью заняли западное побережье Евфрата. При этом военные самолеты РФ обеспечивали союзникам прикрытие с воздуха.

Провинция Идлиб

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает обстреливать позиции радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам» в районе города Хан Шейхун. Кроме того, ракетным ударам правительственных сил подверглись укрепрайоны исламистов недалеко от населенных пунктов Бадама и Джиср Аш-Шугур. Об этом сообщает новостной портал Damascus Now, а также Telegram-канал (NRVR11). Напомним, в провинции действует режим тишины между «умеренной оппозицией» и войсками САР, однако в отношении запрещенной во многих странах группировки «Джебхат Ан-Нусра» перемирие не действует. Боевики организации занимают практически все крупные города региона.

Тем временем российская авиация провела боевые вылеты в окрестностях деревень Тари и Таль Марк, расположенных южнее столицы провинции, передает оппозиционное информагентство Shahba Press.

Провинция Ракка

По данным информационного портала «Аль-Амак», подконтрольного террористической группировке ИГИЛ, снайперы ИГ застрелили по меньшей мере 12 бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районах Аль-Рамила и Аль-Фардос в городе Ракка. Сведения были переданы военным источником в Twitter (i4as). Напомним, в окружении в административном центре региона находятся всего лишь около двухсот боевиков «Исламского государства», тем не менее оставшиеся ИГИЛовцы не прекращают упорную борьбу за оккупированные районы.

Провинция Хама

Telegram-канал (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, заявляет о новых воздушных атаках со стороны ВКС РФ. Под ударами авиации РФ оказались военные объекты «Джебхат Ан-Нусры» и союзных ей формирований недалеко от города Мурек и деревни Атшан севернее Хамы. Накануне радикалы провели контратаку на позиции Сирийской арабской армии (САА), в результате которой под контроль вооруженной оппозиции перешли населенные пункты Таль Асвад и Ум Аль-Харатайн. Согласно сообщениям некоторых военных экспертов, активные боевые действия исламистов в северной части провинции были спровоцированы Соединенными Штатами Америки для того, чтобы вынудить правительственную армию перебросить войска из Дейр эз-Зора и беспрепятственно захватить крупные нефтегазовые месторождения.

Ирак

Проправительственные подразделения «Хашд Аш-Шааби» вместе с федеральной полицией Ирака полностью освободили населенный пункт Аз-Заб на юго-западе провинции Киркук, а также несколько близлежащих деревень. В настоящий момент силы союзников проводят операцию с целью выявления оставшихся на данных территориях террористов. Об этом сообщает источник в Telegram (teamsmediawar_1). Напомним, иракские войска ведут военную кампанию по освобождению города Хавиджа — ключевого оплота «Исламского государства» в регионе.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)