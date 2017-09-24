Безумцам пособия не помогут: в Совфеде оценили методичку Пентагона по борьбе с РФ 

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Москва, 24 сентября. В Совете Федерации прокомментировали сообщения о публикации в США руководства по противостоянию российской «гибридной агрессии», в которой перечисляются сильные и слабые, по мнению авторов документа, стороны российской армии. По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, сейчас только безумец в США может по-настоящему рассматривать возможность военного противостояния с Россией.

В целом, отметил Клинцевич, в случае полномасштабной войны никакие пособия США не помогут, поскольку сейчас Америка проигрывает России как в военно-технической мощи, так и в мотивированности, готовность защищать собственные интересы.

«По морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда, — подчеркнул Клинцевич. — А то, что американцы ведут войну чужими руками, — это тренд, в котором мы не участвуем. У нас нет никаких стремлений к захватническим войнам».

Сенатор отметил, что перечисленные в методичке недостатки российской армии являются субъективной оценкой авторов методических указаний — как, например, заявление о «низкой мотивации» российских солдат-срочников.