Украинский военный погиб, устроив «игрища» с гранатой, трое ранены ​​​​​​​

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Киев, 24 сентября. Украинский военный погиб, играя с гранатой под Киевом, еще трое мужчин, отдыхавший с ним, получили ранения. Двое из пострадавших – сослуживцы погибшего бойца ВСУ.

О ЧП сообщила полиция региона в воскресенье. На месте работает следственно-оперативная группа.

По данным ведомства, взрыв прогремел в поселке Ворзель накануне поздно вечером. Установлено, что компания молодых людей отдыхала около магазина.

Один военный погиб, и еще двое военных и один гражданский ранены в результате взрыва гранаты в Киевской области, сообщает. Среди них были военнослужащие, которые находились вне службы в форменной одежде.

Один из них начал «играть» с гранатой. В результате неосторожного обращения снаряд взорвался.

