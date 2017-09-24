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Происшествия
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Украина
Украинский военный погиб, устроив «игрища» с гранатой, трое ранены ​​​​​​​
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    Украинский военный погиб, устроив «игрища» с гранатой, трое ранены ​​​​​​​

    13:12  24 Сентября 2017
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    Украинский военный погиб, устроив «игрища» с гранатой, трое ранены ​​​​​​​

    Киев, 24 сентября. Украинский военный погиб, играя с гранатой под Киевом, еще трое мужчин, отдыхавший с ним, получили ранения. Двое из пострадавших – сослуживцы погибшего бойца ВСУ.

    О ЧП сообщила полиция региона в воскресенье. На месте работает следственно-оперативная группа. 

    По данным ведомства, взрыв прогремел в поселке Ворзель накануне поздно вечером. Установлено, что компания молодых людей отдыхала около магазина. 

    Один военный погиб, и еще двое военных и один гражданский ранены в результате взрыва гранаты в Киевской области, сообщает. Среди них были военнослужащие, которые находились вне службы в форменной одежде. 
    Один из них начал «играть» с гранатой. В результате неосторожного обращения снаряд взорвался. 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #всу #украина #взрыв
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