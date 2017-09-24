Пранкеры обсудили со спецпредставителем Госдепа США защиту острова Чунга-Чанга
Киев, 24 сентября. Российский пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, побеседовал от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.
Российский пранкер рассказал о некоторых деталях розыгрыша, передает радиостанция «Коммерсантъ FM».
По его словам, самым забавным было то, что в ходе беседы Волкер рассказал, что «не защищает остров Чунга-Чанга, потому что это не в его компетенции».
Кроме того, в ходе беседы также говорили о размещении миротворцев на юго-востоке Украины.
«Также мы поговорили о других темах, которые касаются России и Украины. Курт Волкер сказал, что будет поддерживать позицию Вашингтона в вопросе ужесточения санкций», — рассказал Лексус.