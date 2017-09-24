Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Технологии
Ракету Atlas V с секретным спутником запустили с базы ВВС США в Калифорнии
Технологии
Ракету Atlas V с секретным спутником запустили с базы ВВС США в Калифорнии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ракету Atlas V с секретным спутником запустили с базы ВВС США в Калифорнии

    11:13  24 Сентября 2017
    46

    Ракету Atlas V с секретным спутником запустили с базы ВВС США в Калифорнии

    Лос-Анджелес, 24 сентября. Ракета Atlas V с тайным спутником NROL-42 для разведки Соединенных Штатов стартовала с космодрома «Ванденберг» (Vandenberg Air Force Base), расположенного в Калифорнии.

    Информация о грузе и оборудовании спутника, а также сроки использования и задачи засекречена. Сообщается, что NROL-42 используется для поиска возможных угроз национальным интересам страны.

    Запуск должен был пройти в минувшую пятницу, однако был перенесен по причине замены поврежденной батареи стартового ускорителя ракеты-носителя.

    Стоит отметить, что ранее старт переносили из-за урагана-убийцы «Ирма».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #сша #ракета #nrol-42
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 97490

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29205

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42262

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21729

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8480
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        5:02   24 Сентября 2017
        1179
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        6806
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        14945
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        6791