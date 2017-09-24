Ракету Atlas V с секретным спутником запустили с базы ВВС США в Калифорнии
Лос-Анджелес, 24 сентября. Ракета Atlas V с тайным спутником NROL-42 для разведки Соединенных Штатов стартовала с космодрома «Ванденберг» (Vandenberg Air Force Base), расположенного в Калифорнии.
Информация о грузе и оборудовании спутника, а также сроки использования и задачи засекречена. Сообщается, что NROL-42 используется для поиска возможных угроз национальным интересам страны.
Mission success! ULA's #AtlasV rocket successfully launches #NROL42 for the @NatReconOfc https://t.co/oMgju0YU6z pic.twitter.com/ntSR85H9kg— ULA (@ulalaunch) September 24, 2017
Запуск должен был пройти в минувшую пятницу, однако был перенесен по причине замены поврежденной батареи стартового ускорителя ракеты-носителя.
Стоит отметить, что ранее старт переносили из-за урагана-убийцы «Ирма».