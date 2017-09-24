Ракету Atlas V с секретным спутником запустили с базы ВВС США в Калифорнии

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Лос-Анджелес, 24 сентября. Ракета Atlas V с тайным спутником NROL-42 для разведки Соединенных Штатов стартовала с космодрома «Ванденберг» (Vandenberg Air Force Base), расположенного в Калифорнии.

Информация о грузе и оборудовании спутника, а также сроки использования и задачи засекречена. Сообщается, что NROL-42 используется для поиска возможных угроз национальным интересам страны.

Запуск должен был пройти в минувшую пятницу, однако был перенесен по причине замены поврежденной батареи стартового ускорителя ракеты-носителя.

Стоит отметить, что ранее старт переносили из-за урагана-убийцы «Ирма».