Сирия: гуманитарная помощь ООН доставлена в провинцию Дамаск

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Дамаск, 24 сентября. В течение минувших суток на территории Сирии была проведена одна гуманитарная акция по линии ООН. Крупный груз гуманитарной помощи был доставлен в провинцию Дамаск.

Как сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ, гуманитарная помощь по линии Организации объединенных наций была доставлена в населенный пункт Модиара, расположенный на территории провинции Дамаск. Общий вес груза составил 225 тонн. В рамках акции населению Модиары были розданы продукты питания, медикаменты, а также необходимые хозяйственные принадлежности.

Как отмечает Минобороны РФ, в течение суток российскими силами была оказана медицинская помощь 60 жителям Сирии. За время работы российских миротворцев на территории Сирии медицинская помощь была оказана более чем 57,5 тысячам жителей САР.