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Общество
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Донбасс: артиллерия ВСУ 16 раз обстреляла территорию ДНР
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    Донбасс: артиллерия ВСУ 16 раз обстреляла территорию ДНР

    10:48  24 Сентября 2017
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    Донбасс: артиллерия ВСУ 16 раз обстреляла территорию ДНР

    Донецк, 24 сентября. В оперативном командовании ДНР сообщили, что в течение минувших суток украинские силовики в Донбассе допустили 16 случаев нарушения режима прекращения огня. По обстрелами оказались районы десяти населенных пунктов на территории Донецкой народной республики.

    «Вооруженные силы Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня, — сообщил официальный представитель донецкого командования. — Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие».

    Донбасс: артиллерия ВСУ 16 раз обстреляла территорию ДНР

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о том, что в субботу утром на территории Донецка прогремели два взрыва. В результате покушения пострадал министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

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    Автор: Валентин Меликов
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