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Новости Сирии
Сирия: российские наблюдатели зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Хаме и Дамаске
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Хаме и Дамаске

    10:59  24 Сентября 2017
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Хаме и Дамаске

    Москва, 24 сентября. Сотрудники российской части комиссии по обеспечению соблюдения перемирия в Сирии в течение минувших суток зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня. В целом обстановка на территории зон деэскалации конфликта в Сирии оценивается как стабильная.

    Как сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ, в провинции Алеппо был зафиксирован один случай нарушения перемирия, еще четыре перестрелки произошли в центральной сирийской провинции Хама, и еще четыре в провинции Дамаск, где находится зона деэскалации на территории восточной Гуты. Турецкая часть комиссии сообщила об одном нарушении в провинциях Алеппо и Хама, а также трех случаях нарушений перемирия в провинции Идлиб.

    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Хаме и Дамаске

    Как отмечают в комиссии по обеспечению перемирия, большинство случаев стрельбы зафиксированы на территориях, где действуют боевики, лояльные запрещенным в России террористическим группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

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    Автор: Валентин Меликов
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