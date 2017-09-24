Сирия: российские наблюдатели зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо, Хаме и Дамаске

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Москва, 24 сентября. Сотрудники российской части комиссии по обеспечению соблюдения перемирия в Сирии в течение минувших суток зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня. В целом обстановка на территории зон деэскалации конфликта в Сирии оценивается как стабильная.

Как сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ, в провинции Алеппо был зафиксирован один случай нарушения перемирия, еще четыре перестрелки произошли в центральной сирийской провинции Хама, и еще четыре в провинции Дамаск, где находится зона деэскалации на территории восточной Гуты. Турецкая часть комиссии сообщила об одном нарушении в провинциях Алеппо и Хама, а также трех случаях нарушений перемирия в провинции Идлиб.

Как отмечают в комиссии по обеспечению перемирия, большинство случаев стрельбы зафиксированы на территориях, где действуют боевики, лояльные запрещенным в России террористическим группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».