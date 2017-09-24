Вандалы в США громят кладбища, увлекшись войной с памятниками времен Гражданской войны

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Нью-Йорк, 24 сентября. Война с памятниками солдатам и генералам южных рабовладельческих штатов в США перешла новую грань — если раньше жертвами вандалов становились в основном широко известные памятники, установленные в общественных местах, то новая волна ударов по памятника обрушилась на кладбища.

NEW: WPB Mayor Muoio: vandalism of Confederate memorial a crime, but it should be moved from Woodlawn Cemetery https://t.co/vY7Om6tOp4 #PBC pic.twitter.com/Mfm5IRjCpr — Eliot Kleinberg (@eliotkpbp) August 21, 2017

Так, в Лос-Анджелесе, как передает The New York Times, неизвестные осквернили гранитную плиту, установленную в память о солдатах-южанах. Власти предпочли демонтировать плиту без поиска виновных. В штате Огайо вандалы обезглавили статую солдата Конфедерации на кладбище, в многих других местах памятники и статуи оказались раскрашены или изувечены. В штате Флорида мэр города Палм-Бич предпочел убрать памятник солдатам-южанам с кладбища до того, как до него доберутся вандалы.

Напомним, «война со статуями» в США началась после ожесточенных столкновений между активистами ультраправых движений и антифашистами в городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния.