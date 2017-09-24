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Технологии
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Политика
Глава МИД Ирака попросил ядерные державы помочь с постройкой атомного реактора
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    Глава МИД Ирака попросил ядерные державы помочь с постройкой атомного реактора

    10:41  24 Сентября 2017
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    Глава МИД Ирака попросил ядерные державы помочь с постройкой атомного реактора

    Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари на Генеральной Ассамблеи ООН обратился к ядерным державам с просьбой оказать содействие в постройке атомного реактора. При этом он подчеркнул, что использовать этот реактор государство собирается в мирных целях.

    Аль-Джаафари также напомнил и положения Договора о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которыми, государства имеют право развивать ядерные технологии в сфере атомной энергетики.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что введение санкций США против Ирана угрожает ставит под угрозу всеобъемлющий план действий по ядерной программе этой страны. 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #ирак #помощь #атомный реактор #постройка
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