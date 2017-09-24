Глава МИД Ирака попросил ядерные державы помочь с постройкой атомного реактора

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Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари на Генеральной Ассамблеи ООН обратился к ядерным державам с просьбой оказать содействие в постройке атомного реактора. При этом он подчеркнул, что использовать этот реактор государство собирается в мирных целях.

Аль-Джаафари также напомнил и положения Договора о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которыми, государства имеют право развивать ядерные технологии в сфере атомной энергетики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что введение санкций США против Ирана угрожает ставит под угрозу всеобъемлющий план действий по ядерной программе этой страны.

