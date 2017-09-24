Путину пообещали рекордный урожай и беспрецедентный рост автопроизводства

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Москва, 24 сентября. В России ожидается рекордный урожай, а сфера автомобильного производства начнет увеличиваться беспрецедентными темпами. Об этом рассказали лидеру РФ Владимиру Путину главы Минэкономразвития и Минпромторга РФ.

Глава министерства экономики России Максим Орешкин доложил Путину о том, что по результатам прошлого месяца ВВП увеличился на 2,3%. А последние два месяца хорошие климатические условия позволили обеспечить рекордный урожай.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил президенту об увеличении спроса на ипотеку среди россиян. Кроме того, он заявил о существенном росте показателей в автомобильной промышленности. Ожидается, что рост может пробить отметку в 10%.

Как сообщала Газета.Ru, накануне Путину в Ульяновске показали электробусы, которые намерены запустить в центре российской столице.