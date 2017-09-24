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Путину пообещали рекордный урожай и беспрецедентный рост автопроизводства
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    Путину пообещали рекордный урожай и беспрецедентный рост автопроизводства

    12:00  24 Сентября 2017
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    Путину пообещали рекордный урожай и беспрецедентный рост автопроизводства

    Москва, 24 сентября. В России ожидается рекордный урожай, а сфера автомобильного производства начнет увеличиваться беспрецедентными темпами. Об этом рассказали лидеру РФ Владимиру Путину главы Минэкономразвития и Минпромторга РФ.

    Глава министерства экономики России Максим Орешкин доложил Путину о том, что по результатам прошлого месяца ВВП увеличился на 2,3%. А последние два месяца хорошие климатические условия позволили обеспечить рекордный урожай.

    Путину пообещали рекордный урожай и беспрецедентный рост автопроизводства

    Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил президенту об увеличении спроса на ипотеку среди россиян. Кроме того, он заявил о существенном росте показателей в автомобильной промышленности. Ожидается, что рост может пробить отметку в 10%.

    Как сообщала Газета.Ru, накануне Путину в Ульяновске показали электробусы, которые намерены запустить в центре российской столице.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #орешкин #мантуров #урожай
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