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Общество
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Политика
Глава МИД КНДР с трибуны ООН назвал неизбежным ракетный удар по США
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    Глава МИД КНДР с трибуны ООН назвал неизбежным ракетный удар по США

    10:17  24 Сентября 2017  /обновлено: 10:26  24 Сентября 2017
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    Глава МИД КНДР с трибуны ООН назвал неизбежным ракетный удар по США

    Нью-Йорк, 24 сентября. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на 72-й сессии Генассамблее ООН, назвал «неизбежным» удар по США. Так министр отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о северокорейском лидере. Тот сравнил Ким Чен Ына с «человеком-ракетой».

    Он обвинил Трампа в отсутствии «базовых знаний и чувства приличия». Именно поэтому, по его мнению, американский президент «пытался оскорбить высочайшее достоинство страны, сравнив его с ракетой», сообщает Reuters.

    «Он может не знать, что произносит его рот, но совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США»,— подчеркнул Ли Ён Хо.

    Кроме того, министр подчеркнул, что борьба Северной Кореи за создание ядерного оружия была длительной и трудной.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #кндр #ким чен ын #ракетный удар #человек-ракета #неизбежность
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