Порошенко обсудил усиление санкций против РФ с политиками Канады

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Киев, 24 сентября. Украинский лидер Петр Порошенко обсудил с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной ужесточение санкций в отношении России.

Об этом Порошенко сообщил в своем аккаунте Twitter.

З членами канадської парламентської групи дружби з Україною на чолі з Борисом Вжесневським обговорили посилення санкцій проти Росії pic.twitter.com/s8mc830qyy — Петро Порошенко (@poroshenko) September 23, 2017

В сообщении говорится, что обсуждение ужесточения санкций прошло «с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским». О подробностях этой встречи президент Украины предпочел промолчать.

Ранее Порошенко заявил о том, что в настоящее время «весь канадский бизнес» готов прийти на Украину с инвестициями и торговыми предложениями.