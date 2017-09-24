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Украина
Порошенко обсудил усиление санкций против РФ с политиками Канады
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    Порошенко обсудил усиление санкций против РФ с политиками Канады

    10:17  24 Сентября 2017
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    Порошенко обсудил усиление санкций против РФ с политиками Канады

    Киев, 24 сентября. Украинский лидер Петр Порошенко обсудил с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной ужесточение санкций в отношении России.

    Об этом Порошенко сообщил в своем аккаунте Twitter.

    В сообщении говорится, что обсуждение ужесточения санкций прошло «с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским». О подробностях этой встречи президент Украины предпочел промолчать. 

    Ранее Порошенко заявил о том, что в настоящее время «весь канадский бизнес» готов прийти на Украину с инвестициями и торговыми предложениями.

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    Автор: Алексей Громов
    #петр порошенко #украина #канада
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