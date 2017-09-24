Порошенко обсудил усиление санкций против РФ с политиками Канады
Киев, 24 сентября. Украинский лидер Петр Порошенко обсудил с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной ужесточение санкций в отношении России.
Об этом Порошенко сообщил в своем аккаунте Twitter.
З членами канадської парламентської групи дружби з Україною на чолі з Борисом Вжесневським обговорили посилення санкцій проти Росії pic.twitter.com/s8mc830qyy— Петро Порошенко (@poroshenko) September 23, 2017
В сообщении говорится, что обсуждение ужесточения санкций прошло «с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским». О подробностях этой встречи президент Украины предпочел промолчать.
Ранее Порошенко заявил о том, что в настоящее время «весь канадский бизнес» готов прийти на Украину с инвестициями и торговыми предложениями.