Пентагон выпустил методичку по ведению войны против России

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Вашингтон, 24 сентября. Командование Вооруженных сил США в декабре 2016 года выпустило 68-страничные методические указания по противостоянию «изменившейся тактике гибридной войны со стороны России». Основное беспокойство у американцев вызывают развитие российских системы ракетной и ствольной артиллерии, радиоэлектронной борьбы и ПВО, а также чрезвычайно эффективное, по мнению Пентагона, использование российского спецназа в Крыму и на востоке Украины — такие сведения в методических указания подаются как факт, не нуждающийся в доказательствах.

В целом, как сообщает National Interest, современная российская военная стратегия нацелена на победу «малыми силами» с привлечением местных союзников, а также удары «из-за горизонта» с использованием ракетного вооружения — основные же силы российской армии избегают открытых действий и будут использованы только в случае необходимости противостоять противнику на своей территории.

В качестве слабостей российских Вооруженных сил авторы методички Пентагона называют «слабую мотивацию» солдат-срочников, малую распространенность наиболее современной военной техники в частях, а также «низкую точность» систем артиллерийской поддержки при их огромной мощи.