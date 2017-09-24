В Эр-Рияде назвали историческим визит короля Саудовской Аравии в Россию

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Эр-Рияд, 24 сентября. Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву станет историческим событием. Об этом в воскресенье сообщил глава дипломатического ведомства страны Адель аль-Джубейр.

По его словам, точная дата визита на сегодняшний день не известна, поскольку она должна быть оглашена принимающей страной, передает РИА Новости.

«Визит Его Величества в Россию будет историческим, потому что будет символизировать масштаб отношений и консультаций между нашими странами», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что король Саудовской Аравии приедет в Россию 4-7 октября. Отмечалось, что запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил данную информацию, отметив, что мероприятие готовится.