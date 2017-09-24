Путин наградил орденом «Родительской славы» семью священника из Тюменской области

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Москва, 24 сентября. Глава российского государства Владимир Путин наградил родных священника Вячеслава Горшкова из Тюменской области орденом «Родительской славы». Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что Путин наградил семью священника за заслуги в воспитании детей.

Стоит отметить, что в семье священнослужителя Горшкова восемь родных детей. В 2015 году семья священника была удостоена медали «Отцовская доблесть» и «Материнская слава», которые священнослужителю вручил глава Тюменской области.