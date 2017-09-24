«УАЗ» собирается презентовать гибридный грузовик УАЗ «Профи» летом 2018
Ульяновск, 24 сентября. Российский автоконцерн УАЗ собирается представить прототип гибрида на базе автомобиля УАЗ «Профи». Презентацию планируют провести летом 2018 года.
По словам генерального директора УАЗа Вадима Швецова, в настоящий момент сформировано техзадание на автомобиль и определены основные характеристики, сообщает «Российская газета». По графику УАЗ планирует создать ходовой прототип, а дальше заниматься локализацией.
Руководитель автоконцерна рассказал, что основная задача сейчас — это обеспечить необходимые требования по CO2. Гибридную модель грузовика УАЗ готовят к выходу и на европейский рынок, где экологичный транспорт становится все более актуальным.
Ранее сообщалось, что УАЗ «Патриот» попал в топ-25 бестселлеров российского рынка.