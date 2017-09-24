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«УАЗ» собирается презентовать гибридный грузовик УАЗ «Профи» летом 2018
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    «УАЗ» собирается презентовать гибридный грузовик УАЗ «Профи» летом 2018

    10:03  24 Сентября 2017
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    «УАЗ» собирается презентовать гибридный грузовик УАЗ «Профи» летом 2018

    Ульяновск, 24 сентября. Российский автоконцерн УАЗ собирается представить прототип гибрида на базе автомобиля УАЗ «Профи». Презентацию планируют провести летом 2018 года.

    По словам генерального директора УАЗа Вадима Швецова, в настоящий момент сформировано техзадание на автомобиль и определены основные характеристики, сообщает «Российская газета». По графику УАЗ планирует создать ходовой прототип, а дальше заниматься локализацией.

    «УАЗ» собирается презентовать гибридный грузовик УАЗ «Профи» летом 2018

    Руководитель автоконцерна рассказал, что основная задача сейчас — это обеспечить необходимые требования по CO2. Гибридную модель грузовика УАЗ готовят к выходу и на европейский рынок, где экологичный транспорт становится все более актуальным.

    Ранее сообщалось, что УАЗ «Патриот» попал в топ-25 бестселлеров российского рынка‍. 

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    Автор: Алексей Громов
    #ульяновск #авто #уаз профи
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