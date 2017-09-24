«УАЗ» собирается презентовать гибридный грузовик УАЗ «Профи» летом 2018

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Ульяновск, 24 сентября. Российский автоконцерн УАЗ собирается представить прототип гибрида на базе автомобиля УАЗ «Профи». Презентацию планируют провести летом 2018 года.

По словам генерального директора УАЗа Вадима Швецова, в настоящий момент сформировано техзадание на автомобиль и определены основные характеристики, сообщает «Российская газета». По графику УАЗ планирует создать ходовой прототип, а дальше заниматься локализацией.

Руководитель автоконцерна рассказал, что основная задача сейчас — это обеспечить необходимые требования по CO2. Гибридную модель грузовика УАЗ готовят к выходу и на европейский рынок, где экологичный транспорт становится все более актуальным.

Ранее сообщалось, что УАЗ «Патриот» попал в топ-25 бестселлеров российского рынка‍.