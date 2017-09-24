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Политика
Выборы в Германии не окажут влияния на политику Берлина в отношении России — эксперт
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    Выборы в Германии не окажут влияния на политику Берлина в отношении России — эксперт

    9:42  24 Сентября 2017
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    Выборы в Германии не окажут влияния на политику Берлина в отношении России — эксперт

    Берлин, 24 сентября. Сегодняшние выборы в немецкий бундестаг вряд ли смогут оказать влияние на политику Берлина в отношении России — главой немецкого кабмина, по всей вероятности, останется Ангела Меркель, и сохранение масштабной коалиции консерваторов и социал-демократов в бундестаге не позволит оппозиционным «Альтернативе для Германии» и Левой партии — которые могли бы выступить за налаживание отношений с Россией — оказывать серьезное влияние на политику государства.

    «Я думаю, что после выборов больших изменений не будет, перелома не наступит, потому что госпожа Меркель с большой вероятностью победит на выборах, а ослабленный партнер по коалиции будет играть вторую роль в правительстве», — заявил в беседе с РИА Новости член Германского общества внешней политики Штефана Майстера.

    Выборы в Германии не окажут влияния на политику Берлина в отношении России — эксперт

    Как отмечают немецкие политологи, более важным вопросом, чем выборы нового канцлера — которым, вероятнее всего, вновь станет Меркель — станет формирование парламентской коалиции в бундестаге. Если консерваторы из ХСС и ХДС выберут в качестве партнера по коалиции «Зеленых», вопрос урегулирования отношений с Россией полностью ляжет на плечи Меркель; а вот в ходе совместной работы с социал-демократами лидер СДПГ — экс-глава Европарламента Мартин Шульц — сможет поддержать усилия по нормализации отношений и будет выступать за поэтапное снятие санкций с России.

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    Автор: Валентин Меликов
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