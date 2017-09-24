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Происшествия
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Украина
Скандальный «Миротворец» внес в «чистилище» российского актера Стеблова
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    Скандальный «Миротворец» внес в «чистилище» российского актера Стеблова

    16:24  24 Сентября 2017
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    Скандальный «Миротворец» внес в «чистилище» российского актера Стеблова

    Киев, 24 сентября. Скандальный сайт «Миротворец» включил в черный список российского актера театра и кино Евгения Стеблова из-за его заявлений о Крыме и визитов на российский полуостров. Об этом сообщается на данном украинском сайте. 

    Отмечается, что 71-летний актер приезжал в Крым после воссоединения полуострова с Россией, а также дал интервью, в котором рассказал о том, что «полуостров был присоединен к России из-за нацистов». 

    Скандальный «Миротворец» внес в «чистилище» российского актера Стеблова

    По словам Стеблова, он никогда не представлял Крым за пределами России.

    «Правительство Украины в большой степени нацистское. Глупое поведение киевской власти привело к референдуму», — говорил в интервью актер. 

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    Автор: Дана Балан
    #украина #крым #миротворец #стеблов
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