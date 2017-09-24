Скандальный «Миротворец» внес в «чистилище» российского актера Стеблова

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Киев, 24 сентября. Скандальный сайт «Миротворец» включил в черный список российского актера театра и кино Евгения Стеблова из-за его заявлений о Крыме и визитов на российский полуостров. Об этом сообщается на данном украинском сайте.

Отмечается, что 71-летний актер приезжал в Крым после воссоединения полуострова с Россией, а также дал интервью, в котором рассказал о том, что «полуостров был присоединен к России из-за нацистов».

По словам Стеблова, он никогда не представлял Крым за пределами России.