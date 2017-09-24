СМИ узнали о скорой отставке премьер-министра Мэй

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Лондон, 24 сентября. Британский премьер-министр Тереза Мэй может покинуть свой пост через шесть месяцев. Об этом британскому таблоиду The Telegraph сообщил представитель теневого правительства Эндрю Гвинн.

Theresa May could be gone within six months, Labour's election chief claims #premium https://t.co/Jo40SWNbmd — The Telegraph (@Telegraph) September 23, 2017

Он сообщил, что в партии консерваторов произошел такой раскол в ходе обсуждения Brexit, что правительство может пережить распад во время важных дискуссий.

Ранее стало известно, что Мэй предложила двухлетний переходный период в рамках Brexit.