Ураган «Мария» разбил тарелку радиотелескопа «Аресибо» в Пуэрто-Рико
Сан-Хуан, 24 сентября. Разрушительный атлантический ураган «Мария» разрушил радарную антенну расположенного в Пуэрто-Рико радиотелескопа «Аресибо», одного из крупнейших радиотелескопов в мире и базы исследовательского проекта по поиску сигналов от внеземного разума. Сотрудники лаборатории лишь 21 сентября, после того, как ураган прошел дальше, смогли приступить к оценке нанесенного телескопу ущерба.
Радиотелескоп получил повреждения в результате обрыва питающей линии антенны. В результате тяжелые осколки конструкции рухнули вниз, во многих местах пробив поверхность отражающей тарелки телескопа. Персонал был эвакуирован.
Hurricane #Maria damages Arecibo Radio Telescope — Why it matters https://t.co/LgphyZo7Jh pic.twitter.com/u3aVuHLgF9— Massimo (@Rainmaker1973) September 22, 2017
Серьезнейшие повреждения получила также вспомогательная 12-метровая тарелка интерферометра. Как отмечает «Газета.ru», возобновить работы на телескопе планировалось 29 сентября, однако теперь, как объявил руководитель научной группы Николас Уайт, «потребуется полная оценка повреждений и необходимого ремонта», чтобы сказать, когда телескоп сможет вернуться к работе.
As Hurricane #Maria continues to brew, this satellite view shows the eye filled in with high clouds: https://t.co/tDvLxHpHC0 pic.twitter.com/x6eWB1uDDP— NASA (@NASA) September 23, 2017