Ураган «Мария» разбил тарелку радиотелескопа «Аресибо» в Пуэрто-Рико

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Сан-Хуан, 24 сентября. Разрушительный атлантический ураган «Мария» разрушил радарную антенну расположенного в Пуэрто-Рико радиотелескопа «Аресибо», одного из крупнейших радиотелескопов в мире и базы исследовательского проекта по поиску сигналов от внеземного разума. Сотрудники лаборатории лишь 21 сентября, после того, как ураган прошел дальше, смогли приступить к оценке нанесенного телескопу ущерба.

Радиотелескоп получил повреждения в результате обрыва питающей линии антенны. В результате тяжелые осколки конструкции рухнули вниз, во многих местах пробив поверхность отражающей тарелки телескопа. Персонал был эвакуирован.

Серьезнейшие повреждения получила также вспомогательная 12-метровая тарелка интерферометра. Как отмечает «Газета.ru», возобновить работы на телескопе планировалось 29 сентября, однако теперь, как объявил руководитель научной группы Николас Уайт, «потребуется полная оценка повреждений и необходимого ремонта», чтобы сказать, когда телескоп сможет вернуться к работе.