Сирия: правозащитники назвали число жертв ударов коалиции США среди мирных жителей

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Лондон, 24 сентября. Дислоцирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщила о том, что, начиная с 2014 года в результате авиационных ударов коалиции во главе с США всего погибло 2617 мирных сирийцев. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Сообщается, что среди жертв оказались 615 детей и 443 женщины. Потери были зафиксированы в провинциях Хасака, Ракка, Алеппо, Идлиб и Дейр эз-Зор.

Однако стоит отметить, что достоверность оглашенных «Сирийской обсерваторией по правам человека» данных регулярно ставилась под сомнение, в том числе российским дипломатическим ведомством.

Как отмечают российские дипломаты, в данной организации работают всего два сотрудника, которые информацию получают из якобы тайных источников в Сирии.