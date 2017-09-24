Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Пожар охватил гостевой дом «Адмирал» в Калининграде
Новости Сирии
Сирия: правозащитники назвали число жертв ударов коалиции США среди мирных жителей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: правозащитники назвали число жертв ударов коалиции США среди мирных жителей

    8:53  24 Сентября 2017
    174

    Сирия: правозащитники назвали число жертв ударов коалиции США среди мирных жителей

    Лондон, 24 сентября. Дислоцирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщила о том, что, начиная с 2014 года в результате авиационных ударов коалиции во главе с США всего погибло 2617 мирных сирийцев. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

    Сообщается, что среди жертв оказались 615 детей и 443 женщины. Потери были зафиксированы в провинциях Хасака, Ракка, Алеппо, Идлиб и Дейр эз-Зор.

    Сирия: правозащитники назвали число жертв ударов коалиции США среди мирных жителей

    Однако стоит отметить, что достоверность оглашенных «Сирийской обсерваторией по правам человека» данных регулярно ставилась под сомнение, в том числе российским дипломатическим ведомством.

    Как отмечают российские дипломаты, в данной организации работают всего два сотрудника, которые информацию получают из якобы тайных источников в Сирии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #сирия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 97274

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29199

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42253

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21701

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8469
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        5:02   24 Сентября 2017
        1129
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        6765
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        14879
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        6783