Япония планирует развернуть комплексы ПРО для защиты от Северной Кореи

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Токио, 24 сентября. Японское правительство хочет разместить американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на западном побережье страны. Об этом пишет в воскресенье газета «Асахи».

По данным издания, развертывание Aegis Ashore может быть завершено через шесть лет. Отмечается, что ПРО разместят на территории двух военных полигонов сил самообороны Японии на западном берегу.

На сегодняшний день правительство Японии рассматривает возможность покупки комплексов ПРО Aegis Ashore. Военное ведомство страны уже запросило рекордный по доле бюджет на будущий финансовый год из-за обострения ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, на минувшей неделе Токио объявило о развертывании противоракетных комплексов Patriot на острове Хоккайдо из-за ракетной угрозы со стороны Пхеньяна.