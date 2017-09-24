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Политика
Трамп в ответ на речь в ООН: КНДР не протянет долго
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    Трамп в ответ на речь в ООН: КНДР не протянет долго

    8:38  24 Сентября 2017
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    Трамп в ответ на речь в ООН: КНДР не протянет долго

    Вашингтон, 24 сентября. Президент США прокомментировал высказывание главы МИД Северной Кореи  Ли Ен Хо, который назвал его психическим больным человеком.

    Свое мнение Дональд Трамп опубликовал в микроблоге в Интернете.

    «Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!», — написал американский лидер.

    Напомним, что глава Министерства иностранных дел (МИД) КНДР Ли Ен Хо выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Трамп психически неуравновешенный, обладающий манией величия и самоуверенный человек. Кроме этого, министр подчеркнул, что президента США порицают сами американцы, называя его «горе-командиром» и «президентом-зло». 

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #кндр
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