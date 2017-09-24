Трамп в ответ на речь в ООН: КНДР не протянет долго

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Вашингтон, 24 сентября. Президент США прокомментировал высказывание главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, который назвал его психическим больным человеком.

Свое мнение Дональд Трамп опубликовал в микроблоге в Интернете.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

«Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!», — написал американский лидер.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел (МИД) КНДР Ли Ен Хо выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Трамп психически неуравновешенный, обладающий манией величия и самоуверенный человек. Кроме этого, министр подчеркнул, что президента США порицают сами американцы, называя его «горе-командиром» и «президентом-зло».