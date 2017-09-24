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Ватиканские богословы обвинили папу Франциска в ереси
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    Ватиканские богословы обвинили папу Франциска в ереси

    8:45  24 Сентября 2017
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    Ватиканские богословы обвинили папу Франциска в ереси

    Ватикан, 24 сентября. Группа богословов с консервативными взглядами предъявила тяжелейшее обвинение самому папе римскому Франциску — главу католического Святого престола сочли слишком либеральным в вопросе о разводах и повторных браках для католических священников. Святые отцы направили наследнику Святого Петра «сыновний наказ» — наставление предстоятелю католической церкви от его «чад», которое не применялось с 1333 года.

    Поводом для возмущения консервативных богословов стало то, что в своем прочитанном в 2016 году апостольском обращении «Радости семейной любви» на тему брака, нравственной жизни и семейных таинств понтифик утверждал, что каждый случай развода и семейной жизни без церковного венчания должен рассматриваться индивидуально. В вызвавшем скандал выступлении понтифик подчеркивал, что милость божья распространяется и на грешников, а таинство причастия — от которого положено отлучать живущих во грехе католиков — является не призом за добродетельную жизнь, а питанием для слабых.

    Ватиканские богословы обвинили папу Франциска в ереси

    В своем 25-страничном «сыновнем наказе», под которым подписались 62 человека, священнослужители утверждают, что речь папы Франциска стала серьезной угрозой для католического понимания таинства брака и семейной жизни и фактической ересью, отмечает RT.

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    Автор: Валентин Меликов
    #франциск
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