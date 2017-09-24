Глава Минпромторга рассказал Путину о ситуации в российской промышленности

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Москва, 24 сентября. Владимир Путин провел встречу с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным. Об этом сообщает сайт Министерства промышленности и торговли РФ.

На совещании президент России Владимир Путин сообщил, что он в постоянном режиме обсуждает с Денисом Мантуровым связанные с производством вопросы. Глава государства также отметил, что с января по август рост промышленного производства в России почти достиг 2%.

Мантуров доложил Путину о результатах в различных отраслях промышленного производства и направлении на развитие ключевых сфер дополнительных 107 млрд рублей. Мантуров подчеркнул, что восстановление экономики положительно влияет на положение отрасли. Среди наиболее активно растущих сфер министр отметил машиностроение.

«Мы видим, что экономика восстанавливается, и это влияет также положительно на данные отрасли промышленности. Поэтому мы исходим из того, что до конца года средний рост по автопрому по отношению к прошлому году составит не менее 10%, именно производство», — сообщил Мантуров.

Среди лидеров отрасли министр также отметил вагоностроение, производство сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, химическую и фармацевтическую сферы.

Напомним, ранее Денис Мантуров сообщил об увеличении экспорта российской военной продукции в два раза за 10 лет. Министр подчеркнул, что российскую военную технику поставляют более чем в 100 стран, сообщает Газета.ru.