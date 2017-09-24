Сирия: генсек ООН выразил полную поддержку межсирийским переговорам в Астане

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Нью-Йорк, 24 сентября. В ходе встречи на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш выразил полную поддержку астанинскому процессу по Сирии и поблагодарил главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова за активное содействие, оказанное казахской республикой мирному процессу в САР.

«Полностью поддерживаем астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время», — приводит МИД Казахстана слова Гутерреша.

Во встрече на полях Генассамблеи ООН принимали участие также представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

Напомним, «Газета.ru» сообщала ранее, что шестой раунд астанинских переговоров по Сирии прошел 14–15 сентября. В ходе переговоров был согласован формат зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.