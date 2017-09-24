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Выборы в бундестаг начинаются в Германии
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    Выборы в бундестаг начинаются в Германии

    8:05  24 Сентября 2017
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    Выборы в бундестаг начинаются в Германии

    Берлин, 24 сентября. В воскресенье в Германии пройдут выборы в немецкий однопалатный орган народного представительства — бундестаг. Службы социологических исследований без сомнения отдают первенство в выборах консервативному блоку действующего канцлера Ангелы Меркель, которая в этом случае сохранит место главы кабинета министров еще на четыре года.

    Конкуренцию Ангеле Меркель составляют Социал-демократическая партия Германии, лицом которой является бывший президент Европарламента Мартин Шульц, и — впервые за очень долгое время — правая «Альтернатива для Германии» (AfD), лидерами которой являются Алиса Вайдель и Александр Гауланд, и которая способна стать первой в современной истории правой партией в бундестаге.

    Выборы в бундестаг начинаются в Германии

    В течение дня в Германии будут работать 73,5 тысяч избирательных участков. Правом голоса в стране обладает 61,5 млн человек. Первые данные экзит-поллов с участков будут опубликованы после 19.00 по московскому времени, сразу же после их закрытия. Партиям — в зависимости от набранных голосов — предстоит разделить 630 мест в парламенте, большая часть которых сейчас принадлежит коалиции из баварского «Христианского социалистического союза» и «Христианского демократического союза», которую возглавляет Меркель.

    Выборы в бундестаг начинаются в Германии

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    Автор: Валентин Меликов
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