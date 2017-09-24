Эксперты объяснили, почему продажи iPhone 8 от Apple провалились по всему миру

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Нью-Йорк, 24 сентября. Пользователи не оценили преимущества нового iPhone 8 от Apple, в первый день продаж новинки очередей не наблюдалось. Это привело к тому, что убытки яблочного магната за последнюю неделю составили 43 миллиарда долларов.

Впервые за свою историю компания Apple провалила продажи нового iPhone по всему миру. Эксперты объяснили это тем, что спрос на iPhone 8 и iPhone 8 Plus был очень маленький. Данное обстоятельство спровоцировало обвал акций на нью-йоркской бирже NASDAQ. За последнюю неделю капитализация Apple упала сразу на 43 млрд долларов.

Сообщается, что в столице Британии в первые часы старта продаж новинку приобрели только семь человек. В Сиднее — тридцать. В Сингапуре за гаджетом пришли примерно пятьдесят человек.

Некоторые специалисты заявляют, что причина низкого спроса состоит в том, что восьмая модель практически не отличается от своего предшественника. Кроме этого, многие поклонники Apple ждут выхода iPhone X. В России продажи iPhone 8 начнутся 29 сентября