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Трамп ответил назвавшему его «психически больным» главе МИД КНДР
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    Трамп ответил назвавшему его «психически больным» главе МИД КНДР

    7:37  24 Сентября 2017
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    Трамп ответил назвавшему его «психически больным» главе МИД КНДР

    Вашингтон, 24 сентября. Дональд Трамп ответил угрозой назвавшему его психическим больным человеком главе МИД КНДР Ли Ен Хо. Комментарий президент США опубликовал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

    Глава Белого дома пригрозил Ли Ен Хо, что он долго не протянет, если продолжит повторять мысли «маленького человека ракеты» (так Трамп ранее назвал лидера КНДР Ким Чен Ына).

    «Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго протянут!», — написал Трамп.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо выступая на сессии Генассамблеи ООН назвал Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия. Таким образом глава МИД КНДР ответил на прозвучавшее ранее заявление главы Белого о том, что Вашингтон полностью уничтожит Северную Корею в случае угрозы США или их союзникам, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дональд трамп #сша #кндр #ли ен хо
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