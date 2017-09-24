Видео, как Градский обругал матом певца на шоу «Голос», появилось в Сети

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Москва, 24 сентября. В Интернете появилось видео, на котором член жюри шоу «Голос» Александр Градский срывается на мат, комментируя выступление одного из участников — молодого певца Вадима Белоглазова. Градский возмутился непродуманным, по его мнению, выбором композиции для исполнения — Белоглазов на конкурсе исполнил песню российского исполнителя Макса Барских «Туманы».

«Тебе что, правда это нравится? — возмущенно осведомился мэтр российской эстрады у молодого исполнителя. — Скажи мне честно: «Александр Борисович, я вот утром просыпаюсь и не могу без такой музыки, Я обожаю эту музыку, это лучшее, что есть в мире! Моцарт ваш — ***** какая-то, Чайковский — вообще *****, Beatles слушать нельзя, Пелагею нельзя, про Градского я вообще молчу!»

Напомним, Александр Градский — практически бессменный наставник на сверхпопулярном телевизионном шоу «Голос», он был в жюри всех сезонов, кроме пятого. Певец, поэт и композитор является заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистов РФ и лауреатом Госпремии в области искусства.