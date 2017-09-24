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Рейтинг Макрона вырос впервые за несколько месяцев
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    Рейтинг Макрона вырос впервые за несколько месяцев

    7:46  24 Сентября 2017
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    Рейтинг Макрона вырос впервые за несколько месяцев

    Париж, 24 сентября. Новый опрос показал, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона вырос впервые за два месяца после серьезнейшего падения вскоре после президентских выборов. Как сообщил Французский институт исследования общественного мнения (Ifop), в настоящее время рейтинг одобрения французского президента достиг 45%.

    Напомним, рейтинг Макрона, достигавший 66% в момент президентских выборов, стремительно упал в течение последующих месяцев. В июле и августе падение президентского рейтинга было особенно значительным — рейтинг Макрона упал на 10% в июле и еще на 14% в августе. Такие результаты называли «крахом», однако в сентябре Макрону удалось частично восстановить доверие граждан Франции.

    Рейтинг Макрона вырос впервые за несколько месяцев

    Как отмечают в Le Journal du Dimanche, для предыдущих президентов Франции первый сентябрь на посту был, напротив, связан с ударом по рейтингу.

    Издание не приводит данных о цитируемом опросе — неясно, сколько человек принимали участие в опросе, а также где и в какой период он был проведен, что снижает достоверность приводимых данных. Не ясно также, какие именно действия президента нашли одобрение у французов.

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    Автор: Валентин Меликов
    #макрон
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