Украинские «киборги» потребовали от Apple извинений за рекламу с «киборгом из России»
Киев, 24 сентября. Украинские военнослужащие потребовали от корпорации Apple извинений за рекламу умных часов Apple Watch, в которой использовалось словосочетание «киборг из России». Ролик с требованием исправить рекламу и принести извинения авторы разместили в сервисе YouTube.
«Киборгом из России» в рекламе Apple Watch называется себя российский телеведущий с протезом ноги Дмитрий Игнатов. Украинских военных возмутили слова Игнатова, так как на Украине «киборгами» называют военнослужащих, участвовавших в боях на территории Донецкого аэропорта осенью 2014 и зимой 2015 года.
Авторы потребовали срочно исправить ролик и письменно извиниться перед «киборгами».
«Мы призываем к срочному исправлению рекламного видео и письменного извинения перед «киборгами» – живыми и павшими, которые воевали за нашу с вами демократию против войск РФ. С нетерпением ждем вашего ответа», — говорится в ролике украинских военных.