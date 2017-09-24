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Экономика
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Украина
Украинские «киборги» потребовали от Apple извинений за рекламу с «киборгом из России»
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    Украинские «киборги» потребовали от Apple извинений за рекламу с «киборгом из России»

    7:16  24 Сентября 2017
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    Киев, 24 сентября. Украинские военнослужащие потребовали от корпорации Apple извинений за рекламу умных часов Apple Watch, в которой использовалось словосочетание «киборг из России». Ролик с требованием исправить рекламу и принести извинения авторы разместили в сервисе YouTube.

    «Киборгом из России» в рекламе Apple Watch называется себя российский телеведущий с протезом ноги Дмитрий Игнатов. Украинских военных возмутили слова Игнатова, так как на Украине «киборгами» называют военнослужащих, участвовавших в боях на территории Донецкого аэропорта осенью 2014 и зимой 2015 года.

    Авторы потребовали срочно исправить ролик и письменно извиниться перед «киборгами».

    «Мы призываем к срочному исправлению рекламного видео и письменного извинения перед «киборгами» – живыми и павшими, которые воевали за нашу с вами демократию против войск РФ. С нетерпением ждем вашего ответа», — говорится в ролике украинских военных.

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    Автор: Виталий Малясев
    #украина #apple #apple watch
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