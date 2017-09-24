Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Экономика
Глава Минпромторга рассказал Путину о ситуации в российской промышленности
Украина
Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти на Украину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти на Украину

    7:11  24 Сентября 2017
    141

    Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти на Украину

    Оттава, 24 сентября. По словам президента Украины Петра Порошенко, в настоящее время «весь канадский бизнес» готов прийти на Украину с инвестициями и торговыми предложениями. Такое заявление Порошенко сделал через Twitter по итогам встречи с главой МИД Канады Христей Фридланд.

    «Раньше канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики, — написал Порошенко. — Теперь весь канадский бизнес готов прийти на Украину».

    Напомним, президент Украины в рамках рабочего визита в Канаду встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Канады Христей Фридланд, премьер-министром провинции Онтарио Кейтлин Винн а также рядом других канадских политиков и представителей бизнес-сообщества.

    Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти на Украину

    По словам Порошенко, в ходе встречи с Трюдо стороны договорились о «значительном сокращении времени оформления канадских виз для украинцев». 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 97112

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29195

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42242

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21681

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8466
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

        5:02   24 Сентября 2017
        1023
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        6673
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        14819
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        6739