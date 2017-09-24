Порошенко: Весь канадский бизнес готов прийти на Украину

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Оттава, 24 сентября. По словам президента Украины Петра Порошенко, в настоящее время «весь канадский бизнес» готов прийти на Украину с инвестициями и торговыми предложениями. Такое заявление Порошенко сделал через Twitter по итогам встречи с главой МИД Канады Христей Фридланд.

«Раньше канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики, — написал Порошенко. — Теперь весь канадский бизнес готов прийти на Украину».

Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти в Україну. pic.twitter.com/7OePYWp53v — Петро Порошенко (@poroshenko) September 23, 2017

Напомним, президент Украины в рамках рабочего визита в Канаду встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Канады Христей Фридланд, премьер-министром провинции Онтарио Кейтлин Винн а также рядом других канадских политиков и представителей бизнес-сообщества.

По словам Порошенко, в ходе встречи с Трюдо стороны договорились о «значительном сокращении времени оформления канадских виз для украинцев».