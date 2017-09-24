Соцсети отреагировали на предложение МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду
Москва, 24 сентября. Пользователи соцсетей прокомментировали предложение МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду.
В министерстве предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду в ночное время и в условиях плохой видимости. В соцсетях живо отреагировали на инициативу МВД.
Некоторые пользователи согласились с идеей полицейских, обратив внимание на то, что новшество вводится ради безопасности самих водителей.
Классная идея, но водители в меньшей степени. Я бы распространил на всех участников дорожного движения, в т.ч. пешеходов— Karandin Alexander (@Akarandin) September 23, 2017
Другие отметили положительный зарубежный опыт.
Вроде как в Германии давно так. Должен иметь светоотражающий жилет, как аптечку или огнетушитель https://t.co/yHDNJtqCoz— Dmitry (25+) (@stranniks_rnd) September 23, 2017
в вечернее время светоотражающий жилет. В европах обязателен как аптечка и огнетушитель. Еще бы на пеших одеть...— Alex K. Pavlov (@AlexKPavlov) September 23, 2017
Часть автолюбителей ожидаемо возмутилась, что новшество касается их, а не пешеходов.
Пешеходов обяжите!— Не Важно Как То (@XqkvZOY0te8bRpu) September 23, 2017
Нашлись и те, кто ответил на предложение МВД сарказмом.
«Ну может мне и костюм хим защиты еще с собой возить !», - написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Евгений Роднов.