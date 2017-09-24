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Соцсети отреагировали на предложение МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду
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    Соцсети отреагировали на предложение МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду

    6:26  24 Сентября 2017
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    Соцсети отреагировали на предложение МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду

    Москва, 24 сентября. Пользователи соцсетей прокомментировали предложение МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду.

    В министерстве предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду в ночное время и в условиях плохой видимости. В соцсетях живо отреагировали на инициативу МВД.

    Некоторые пользователи согласились с идеей полицейских, обратив внимание на то, что новшество вводится ради безопасности самих водителей.

    Другие отметили положительный зарубежный опыт.

    Часть автолюбителей ожидаемо возмутилась, что новшество касается их, а не пешеходов.

    Нашлись и те, кто ответил на предложение МВД сарказмом.

    «Ну может мне и костюм хим защиты еще с собой возить !», - написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Евгений Роднов.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #мвд #соцсети #водители #светоотражающая одежда
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