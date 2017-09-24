Соцсети отреагировали на предложение МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду

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Москва, 24 сентября. Пользователи соцсетей прокомментировали предложение МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду.

В министерстве предложили обязать водителей надевать светоотражающую одежду в ночное время и в условиях плохой видимости. В соцсетях живо отреагировали на инициативу МВД.

Некоторые пользователи согласились с идеей полицейских, обратив внимание на то, что новшество вводится ради безопасности самих водителей.

Классная идея, но водители в меньшей степени. Я бы распространил на всех участников дорожного движения, в т.ч. пешеходов — Karandin Alexander (@Akarandin) September 23, 2017

Другие отметили положительный зарубежный опыт.

Вроде как в Германии давно так. Должен иметь светоотражающий жилет, как аптечку или огнетушитель https://t.co/yHDNJtqCoz — Dmitry (25+) (@stranniks_rnd) September 23, 2017

в вечернее время светоотражающий жилет. В европах обязателен как аптечка и огнетушитель. Еще бы на пеших одеть... — Alex K. Pavlov (@AlexKPavlov) September 23, 2017

Часть автолюбителей ожидаемо возмутилась, что новшество касается их, а не пешеходов.

Пешеходов обяжите! — Не Важно Как То (@XqkvZOY0te8bRpu) September 23, 2017

Нашлись и те, кто ответил на предложение МВД сарказмом.

«Ну может мне и костюм хим защиты еще с собой возить !», - написал в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Евгений Роднов.