В Избранное

Сирия, 24 сентября. Армия правительства Сирии освободила город Маадан в провинции Дейр эз-Зор, ВКС РФ ликвидировали сотни террористов в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободила весь западный берег реки Евфрат, а также город Маадан в провинции Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: более сотни террористов были уничтожены и ранены в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: террористы уничтожили танк в населенном пункте Ум-Харатайн.

Провинция Дамаск

В Гуту прибыли 42 грузовика с гуманитарной помощью от организации Красный крест, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Барьеры между Западной и Восточной частями Гуты были разобраны, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия»** (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Дейр эз-Зор

В результате массированного наступления армия правительства Сирии освободила весь западный берег реки Евфрат, а также был освобожден город Маадан, сообщает портал Almasdarnews.

Российский фрегат «Адмирал Эссен» после выполнения боевых задач вернулся в Севастополь, сказано в сообщении Almasdarnews.

SDF**** захватила газовое месторождение Коноко, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

По информации syria.liveuamap газовое месторождение Аль-Изба было также захвачено силами SDF.

SDF под прикрытием сил США продвинулись на три километра от населенного пункта Ал-Сувар, сказано на syria.liveuamap.

Силы SDF столкнулись с террористами «Исламского государства» на восточном берегу реки Евфрат на востоке Дейр эз-Зора, сказано на syria.liveuamap.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам удалось форсировать Евфрат и перебросить часть сил на левый берег. В данный момент САА проводятся работы по укреплению плацдарма и развивается наступление вглубь территорий, которые до этого несколько лет контролировало «Исламское государство». Как отмечают военные эксперты, силы Башара Асада встретят здесь ожесточенное сопротивление со стороны террористов.

Также сообщается, что правительственные силы продолжают освобождать от боевиков городские кварталы Дейр эз-Зора. В данный момент идут бои в районе Хавиджат Сакр.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли массированные авиаудары по военной базе боевиков, на которых не распространяется соглашение о деэскалации: уничтожены и ранены около сотни террористов, сообщает портал Almasdarnews.

Напомним, в ходе шестого раунда переговоров в Астане странам-гарантам и другим участникам удалось достичь договоренностей о четвертой зоне деэскалации, которая будет действовать на территории провинции. Мониторинг в этой зоне деэскалации будут вести силы Ирана, России и Турции.

По мнению экспертов, процесс реализации достигнутых договоренностей будет идти довольно сложно, поскольку значительную территории в провинции, включая административный центр, контролируют боевики «Джебхат ан-Нусры», а также аффилированные с ними группировки, входящие в альянс «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

SDF захватили у террористов «Исламского государства» некоторое количество снарядов и техники в городе Ракка, сказано на syria.liveuamap.

SDF захватили и вошли в окрестности Аль-Фирдус, а также достигли южной части футбольного стадиона, сказано на syria.liveuamap.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» уничтожили танк в населенном пункте Ум-Харатайн, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Повстанцы отразили нападение сирийской армии в населенном пункте Ум-Харатайн, сказано на syria.liveuamap.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Ирак

Французский солдат был убит во время боевых действий, сказано в Twitter (@Zarathoustra96).

Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)