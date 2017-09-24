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Происшествия
Тело пропавшего два дня назад полицейского нашли в лесополосе в Новоалтайске
Происшествия
Тело пропавшего два дня назад полицейского нашли в лесополосе в Новоалтайске
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    Тело пропавшего два дня назад полицейского нашли в лесополосе в Новоалтайске

    5:20  24 Сентября 2017
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    Тело пропавшего два дня назад полицейского нашли в лесополосе в Новоалтайске

    Барнаул, 24 сентября. В Новоалтайске найдено тело пропавшего 21 сентября полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому Краю.

    По данным ведомства, тело участкового уполномоченного ОМВД РФ по Новоалтайску обнаружено 23 сентября в лесном массиве в 150 метрах от трассы Барнаул — Заринск. В настоящее время на месте работают криминалисты и следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего. Данные о причинах смерти полицейского не сообщаются.

    Ранее местные СМИ сообщали о розыске участкового уполномоченного в Новоалтайске. Мужчина вышел с работы вечером 21 мая и пропал.

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    Автор: Виталий Малясев
    #тело #алтай #полицейский
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