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Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия
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    Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

    5:02  24 Сентября 2017
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    Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

    Нью-Йорк, 24 сентября. Глава МИД КНДР Ли Ен Хо назвал главу Белого дома Дональда Трампа психически больным человеком и заявил, что ему опасно доверять «ядерную кнопку». Резкое заявление северокорейский министр сделал с трибуны ООН в Нью-Йорке.

    «Реальность в том, что такой человек, как Трамп, психически неуравновешенный, с манией величия и самоуверенный, человек, которого порицает даже американский народ, называя его «горе-командиром», «королем-лжецом» и «президентом-зло», занимает президентское кресло», — заявил Ли Ен Хо.

    Глава МИД КНДР отметил, что страной, «которая держит палец на «красной кнопке» управляет человек, всю жизнь использовавший обман и угрозы.  По мнению Ли Ен Хо, это представляет серьезную угрозу для мировой безопасности.

    Напомним, выступая на трибуне 72-ой сессии Генассамблеи ООН Дональд Трамп заявил о готовности полностью уничтожить Северную Корею в случае угрозы США или их союзникам. В этой же речи глава Белого дома выразил благодарность России и КНР за поддержку направленных на ужесточение санкций в отношении КНДР усилий, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дональд трамп #сша #оон #кндр #ли ен хо
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