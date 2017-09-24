Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным человеком с манией величия

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Нью-Йорк, 24 сентября. Глава МИД КНДР Ли Ен Хо назвал главу Белого дома Дональда Трампа психически больным человеком и заявил, что ему опасно доверять «ядерную кнопку». Резкое заявление северокорейский министр сделал с трибуны ООН в Нью-Йорке.

«Реальность в том, что такой человек, как Трамп, психически неуравновешенный, с манией величия и самоуверенный, человек, которого порицает даже американский народ, называя его «горе-командиром», «королем-лжецом» и «президентом-зло», занимает президентское кресло», — заявил Ли Ен Хо.

Глава МИД КНДР отметил, что страной, «которая держит палец на «красной кнопке» управляет человек, всю жизнь использовавший обман и угрозы. По мнению Ли Ен Хо, это представляет серьезную угрозу для мировой безопасности.

Напомним, выступая на трибуне 72-ой сессии Генассамблеи ООН Дональд Трамп заявил о готовности полностью уничтожить Северную Корею в случае угрозы США или их союзникам. В этой же речи глава Белого дома выразил благодарность России и КНР за поддержку направленных на ужесточение санкций в отношении КНДР усилий, сообщает RT.