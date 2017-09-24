Трамп обвинил больного раком сенатора Маккейна в обмане избирателей

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Вашингтон, 24 сентября. Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил не поддержавшего план реформы здравоохранения сенатора от Аризоны Джона Маккейна в обмане избирателей.

Негодование президента США вызвал выступление Джона Маккейна против попытки Белого дома отменить проведенную Бараком Обамой реформу здравоохранения Obamacare. В своем сообщении Дональд Трамп отметил, что стоимость медицинских страховок из-за реформы его предшественника выросла на 116%.

«Демократы в насмешку говорят, что у Маккейна был «момент смелости». Скажите это людям в Аризоне, которых обманули. 116% рост!», — написал Трамп.

Democrats are laughingly saying that McCain had a "moment of courage." Tell that to the people of Arizona who were deceived. 116% increase! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Голос республиканца Джона Маккейна может стать решающим в голосовании за инициативу Дональда Трампа по отмене реформы некоторых положений Obamacare. Если республиканцам не удастся принять инициативу простым большинством до завершения финансового года 30 сентября, в будущем отменить Obamacare можно будет только квалифицированным большинством, которого у Республиканской партии нет.