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Трамп обвинил больного раком сенатора Маккейна в обмане избирателей
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    Трамп обвинил больного раком сенатора Маккейна в обмане избирателей

    4:43  24 Сентября 2017
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    Трамп обвинил больного раком сенатора Маккейна в обмане избирателей

    Вашингтон, 24 сентября. Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил не поддержавшего план реформы здравоохранения сенатора от Аризоны Джона Маккейна в обмане избирателей.

    Негодование президента США вызвал выступление Джона Маккейна против попытки Белого дома отменить проведенную Бараком Обамой реформу здравоохранения Obamacare. В своем сообщении Дональд Трамп отметил, что стоимость медицинских страховок из-за реформы его предшественника выросла на 116%.

    «Демократы в насмешку говорят, что у Маккейна был «момент смелости». Скажите это людям в Аризоне, которых обманули. 116% рост!», — написал Трамп.

    Голос республиканца Джона Маккейна может стать решающим в голосовании за инициативу Дональда Трампа по отмене реформы некоторых положений Obamacare. Если республиканцам не удастся принять инициативу простым большинством до завершения финансового года 30 сентября, в будущем отменить Obamacare можно будет только квалифицированным большинством, которого у Республиканской партии нет.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дональд трамп #сша #маккейн #obamacare #обман
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