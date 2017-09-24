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Происшествия
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Дикие собаки растерзали британскую туристку в Греции
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    Дикие собаки растерзали британскую туристку в Греции

    3:57  24 Сентября 2017
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    Дикие собаки растерзали британскую туристку в Греции

    Афины, 24 сентября. Стая диких собак растерзала пожилую британскую туристку в Греции. Об этом сообщает телеканал ERT.

    Погибла 64-летняя бывшая преподавательница из Оксфорда. Женщина 22 сентября отправилась на развалины древнегреческого города в Месимвриа. После экскурсии туристка решила прогуляться по побережью, где стала жертвой стаи бродячих собак.

    По данным телеканала, погибшая успела позвонить родственникам в Лондон. После этого женщина перестала выходить на связь. Тело британской туристки обнаружили в субботу.

    Напомним, ранее стало известно о таинственной смерти туриста на перевале Дятлова. Информации о том, что погибший мог стать жертвой преступления, нет, сообщает телеканал «360».

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    Автор: Виталий Малясев
    #нападение #греция #собаки #туристка
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