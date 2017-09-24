Дикие собаки растерзали британскую туристку в Греции

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Афины, 24 сентября. Стая диких собак растерзала пожилую британскую туристку в Греции. Об этом сообщает телеканал ERT.

Погибла 64-летняя бывшая преподавательница из Оксфорда. Женщина 22 сентября отправилась на развалины древнегреческого города в Месимвриа. После экскурсии туристка решила прогуляться по побережью, где стала жертвой стаи бродячих собак.

По данным телеканала, погибшая успела позвонить родственникам в Лондон. После этого женщина перестала выходить на связь. Тело британской туристки обнаружили в субботу.

Напомним, ранее стало известно о таинственной смерти туриста на перевале Дятлова. Информации о том, что погибший мог стать жертвой преступления, нет, сообщает телеканал «360».