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Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей
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    Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей

    3:21  24 Сентября 2017
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    Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей

    Вашингтон, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в сотрудничестве с КНДР и заявил, что договоренности с Ираном не работают. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в микроблоге в Twitter.

    Негодование президента США вызвало проведенное в Иране испытание баллистической ракеты, которая способна достичь Израиля. Заодно американский лидер обвинил Тегеран в сотрудничестве с Пхеньяном и посетовал на соглашение с Исламской республикой.

    «Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не очень-то у нас соглашение!», — написал Трамп.

    Напомним, опасения в Белом доме вызывает развитие ядерного вооружения в КНДР. В Северной Корее заявляют, что Пхеньян добивается ядерного паритета с США, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дональд трамп #сша #кндр #иран
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