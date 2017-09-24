Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей

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Вашингтон, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в сотрудничестве с КНДР и заявил, что договоренности с Ираном не работают. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в микроблоге в Twitter.

Негодование президента США вызвало проведенное в Иране испытание баллистической ракеты, которая способна достичь Израиля. Заодно американский лидер обвинил Тегеран в сотрудничестве с Пхеньяном и посетовал на соглашение с Исламской республикой.

«Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не очень-то у нас соглашение!», — написал Трамп.

Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Напомним, опасения в Белом доме вызывает развитие ядерного вооружения в КНДР. В Северной Корее заявляют, что Пхеньян добивается ядерного паритета с США, сообщает Газета.ru.