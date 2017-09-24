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Порошенко рассказал о готовности канадского бизнеса «прийти на Украину»
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    Порошенко рассказал о готовности канадского бизнеса «прийти на Украину»

    3:05  24 Сентября 2017
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    Порошенко рассказал о готовности канадского бизнеса «прийти на Украину»

    Оттава, 24 сентября. Петр Порошенко заявил о готовности всего канадского бизнеса прийти на Украину. Соответствующее сообщение украинский лидер опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

    Необычное заявление президент Украины сделал после встречи с канадскими предпринимателями.

    «Раньше канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти на Украину», — написал Порошенко.

    Напомним, после встречи с главой канадского правительства Джастином Трюдо президент Украины сообщил о работе над безвизовым режимом с Канадой. Ранее Трюдо заявлял, что пока речи о безвизовом режиме с Украиной не диет, сообщает RT.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #канада #бизнес
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