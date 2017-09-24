Порошенко рассказал о готовности канадского бизнеса «прийти на Украину»

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Оттава, 24 сентября. Петр Порошенко заявил о готовности всего канадского бизнеса прийти на Украину. Соответствующее сообщение украинский лидер опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Необычное заявление президент Украины сделал после встречи с канадскими предпринимателями.

«Раньше канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти на Украину», — написал Порошенко.

Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти в Україну. pic.twitter.com/7OePYWp53v — Петро Порошенко (@poroshenko) September 23, 2017

Напомним, после встречи с главой канадского правительства Джастином Трюдо президент Украины сообщил о работе над безвизовым режимом с Канадой. Ранее Трюдо заявлял, что пока речи о безвизовом режиме с Украиной не диет, сообщает RT.