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Cassini снял в кольцах Сатурна таинственный объект
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    Cassini снял в кольцах Сатурна таинственный объект

    2:50  24 Сентября 2017
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    Cassini снял в кольцах Сатурна таинственный объект

    Вашингтон, 24 сентября. Перед завершением миссии космический зонд Cassini передал на Землю снимки колец Сатурна, на которых изображен таинственный космический объект. Фотографии опубликованы на официальном сайте NASA.

    По мнению специалистов, таинственный объект может быть одной из лун Сатурна — газовый гигант имеет сразу 62 естественных спутника. Астрономы считают, что Cassini запечатлел открытую в 2014 году формирующуюся луну Сатурны Пегги.

    Cassini снял в кольцах Сатурна таинственный объект

    Напомним, космический зонд завершил 13-летнюю миссию 15 сентября. Cassini прошел между колец Сатурна и испарился в газовых облаках планеты, сообщает телеканал «360».

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    Автор: Виталий Малясев
    #nasa #сатурн #cassini
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