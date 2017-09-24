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Общество
Туристический маршрут «Золотое кольцо» станет государственным
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    Туристический маршрут «Золотое кольцо» станет государственным

    2:30  24 Сентября 2017
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    Туристический маршрут «Золотое кольцо» станет государственным

    Москва, 24 сентября. Туристический маршрут «Золотое кольцо» сделают государственной институцией с конца 2017 года. С таким заявлением выступил министр культуры Владимир Мединский на коллегии ведомства по вопросу «О концепции развития музейного дела в России на период до 2030 года».

    «Золотое кольцо» будет формализованной институцией — по примеру списка наследия ЮНЕСКО. Над этим будет работать специальная комиссия, будет проведен тщательный отбор — потому что в последнее время этот туристический маршрут существовал только как информационный бренд», — приводит слова Мединского RT.

    Министр культуры также напомнил собравшимся о необходимости развития локальных негосударственных музее во всех городах «Золотого кольца».

    Напомним, что в августе в Ярославле было подписано соглашение о создании Союза городов «Золотого кольца» для объединения сил по обновлению и продвижению этого ранее популярного туристического маршрута.

     

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #мединский #туризм #золотое кольцо
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