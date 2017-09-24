Туристический маршрут «Золотое кольцо» станет государственным

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Москва, 24 сентября. Туристический маршрут «Золотое кольцо» сделают государственной институцией с конца 2017 года. С таким заявлением выступил министр культуры Владимир Мединский на коллегии ведомства по вопросу «О концепции развития музейного дела в России на период до 2030 года».

«Золотое кольцо» будет формализованной институцией — по примеру списка наследия ЮНЕСКО. Над этим будет работать специальная комиссия, будет проведен тщательный отбор — потому что в последнее время этот туристический маршрут существовал только как информационный бренд», — приводит слова Мединского RT.

Министр культуры также напомнил собравшимся о необходимости развития локальных негосударственных музее во всех городах «Золотого кольца».

Напомним, что в августе в Ярославле было подписано соглашение о создании Союза городов «Золотого кольца» для объединения сил по обновлению и продвижению этого ранее популярного туристического маршрута.