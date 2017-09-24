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Порошенко после встречи с главой МИД Канады пообещал приход всего канадского бизнеса на Украину
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    Порошенко после встречи с главой МИД Канады пообещал приход всего канадского бизнеса на Украину

    2:25  24 Сентября 2017  /обновлено: 2:40  24 Сентября 2017
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    Порошенко после встречи с главой МИД Канады пообещал приход всего канадского бизнеса на Украину

    Оттава, 24 сентября. Петр Порошенко встретился с главой МИД Канады Христей Фриланд, после встречи украинский лидер заявил о готовности всего канадского бизнеса прийти на Украину.

    В субботу президент Украины Петр Порошенко встретился с канадским министром иностранных дел Христей Фриланд. На встрече обсуждались вопросы свободной торговли и сотрудничества в оборонной сфере, сообщает пресс-служба украинского президента.

    «Были обсуждены возможные пути полной реализации взаимовыгодных возможностей, предоставляемых Соглашением о свободной торговле, а также дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая поддержку Украины в вопросе развития тесных партнерских отношений с НАТО», — говорится в сообщении.

    Кроме того, участники встречи обсудили ситуацию в Донбассе, реализацию Минских договоренностей и инициативу о миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины.

    Однако после встречи с министром Порошенко отметил лишь перспективы канадского бизнеса на Украине. В своем микроблоге в сервисе Twitter украинский президент написал, что раньше в экономику страны инвестировали канадские украинцы, теперь, по его мнению, на Украину готов придти весь бизнес Канады.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент Украины Петр Порошенко 22 сентября прибыл с рабочим визитом в Канаду.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #канада #бизнес
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