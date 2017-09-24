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Происшествия
Нападение с применением кислоты произошло на северо-востоке Лондона
Происшествия
Нападение с применением кислоты произошло на северо-востоке Лондона
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    Нападение с применением кислоты произошло на северо-востоке Лондона

    2:11  24 Сентября 2017
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    Нападение с применением кислоты произошло на северо-востоке Лондона

    Лондон, 24 сентября. Нападение с применением концентрированной кислоты произошло в северо-восточном районе Лондона. Полиция сообщает о как минимум пяти пострадавших.

    Инцидент произошел у торгового центра, где в момент нападения находилось несколько десятков покупателей.

    Экстренные медицинские службы доставили в больницы трех пострадавших, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью по данным правоохранительных органов британской столицы обратились пять человек.

    Одного из подозреваемых уже удалось задержать, сейчас полиция разыскивает его сообщников, пишет «Газета.ru». Хотя правоохранительные органы Лондона не квалифицируют этот инцидент как теракт, они крайне серьезно отнеслись к произошедшему.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #великобритания #нападение #лондон #кислота
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